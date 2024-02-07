Шмыгаль пообещал, что до конца отопительного сезона тарифы не изменятся

До конца отопительного сезона этого года коммунальные тарифы для населения на электричество, газ и тепло не будут меняться.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства во вторник, 6 февраля.

Он проинформировал, что правительство утверждает порядок осуществления пересчёта стоимости коммунальных услуг по поставке тепла, воды и вывоза мусора.

«Это чёткий алгоритм, основанный на принципе «плати за то, что получил». Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги», — подчеркнул Шмыгаль.

Каковы будут тарифы в дальнейшем, Шмыгаль не сообщил.

Одесса News информировала, что ещё в сентябре 2023 года глава украинского правительства обещал не поднимать до конца отопительного сезона 2023-2024 годов коммунальные тарифы для населения на электричество, газ и тепло.

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