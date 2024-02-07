«Одесса – это уже не наше»: чиновник Верховного Суда предлагал отдать врагу юг Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении сотруднику структурного подразделения Верховного Суда Украины, который, по данным следствия, оправдывал агрессию России в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители провели запись телефонных разговоров фигуранта с коллегами и подчинёнными. Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в беседах подозреваемый героизировал наёмников признанной террористической организацией российской ЧВК «Вагнер», предлагал оккупантам начать новое наступление на Украину с севера для захвата Львова и соседних регионов, отрицал суверенитет Украины, предлагая отдать РФ часть территорий на юге страны, в частности, Одесскую и Херсонскую области.

В одном из диалогов он заявляет, что Одесса – уже не часть Украины.

«Украина без моря вообще не сможет, это ничто», – говорит подозреваемый.

Его собеседник спросил: «Да вы что, а как же Одесса? А Одессу куда?»

«Это уже не наше, поэтому я тебе и говорю… Об этом этом и весь разговор идёт. Весь юг», – ответил фигурант на записи, опубликованной СБУ.

Во время обысков у него дома изъяли телефоны и компьютеры с перепиской, подтверждающей подозрения, а также патроны, пропагандистскую литературу оккупантов и незаконные средства слежения.

О подозрении чиновнику сообщили по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников, совершённые должностным лицом). Статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Служба безопасности Украины разоблачила пророссийского интернет-агитатора, оправдывавшего воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру и пытавшегося дискредитировать командование сил обороны.

Фото и видео: УСБУ в Одесской области

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