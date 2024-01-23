За что СБУ задержала одесского тиктокера

Служба безопасности Украины разоблачила пророссийского интернета-агитатора, оправдывавшего воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру и пытавшегося дискредитировать командование сил обороны.

Об этом сообщило в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

«В Одессе задержан местный блогер, разместивший в ТикТок собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года. Тогда оккупанты ударили по городу российскими ракетами типа «Искандер», что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, фигурант пытался отбелить военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы.

Отмечается, что в тот же день видео одесского тиктокера вышло в эфире РосТВ, откуда его подхватили вражеские пропагандистские информресурсы.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в январе 2024 года в Одесской области правоохранители блокировали несколько каналов, предоставлявших доступ к пропагандистскому телевидению страны-агрессора.

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