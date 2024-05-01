Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в США, но не в Альянс

Ситуация на фронте, подготовка к саммиту НАТО и реальные шаги Украины к членству в Альянсе – таковы темы прошедшей в Киеве встречи Президент Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Зеленский и Столтенберг обсудили пути отражения российской агрессии, дальнейшее взаимодействие Украины с НАТО и реальное объединение сил.

Глава государства подчеркнул, что сейчас российская армия пытается воспользоваться ситуацией, когда Украина ожидает поставок от партнёров, прежде всего, от США.

«Именно поэтому оперативность в снабжении буквально означает стабилизацию фронта. Артиллерия 155 калибра, дальнобойное оружие и противовоздушная оборона, прежде всего системы «Пэтриот». Это то, что есть у партнёров, и то, что сейчас должно работать здесь, в Украине, для уничтожения российских террористических амбиций. Российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям. И вместе с союзниками мы должны сорвать российское наступление», – заявил Владимир Зеленский.

В ходе встречи также говорилось о подготовке к саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле.

«Он может стать моментом силы для Североатлантического союза или – нет. Там решится, будет ли у врага Альянса возможность налагать вето на усиление НАТО. И это решается именно по вопросу в отношении Украины. Украина заслуживает приглашения в НАТО. И нашей силой, и нашей защитой общих ценностей, и нашей важностью для будущего всей Евроатлантики», – подчеркнул Президент.

Он поблагодарил всех лидеров абсолютного большинства стран НАТО, которые поддерживают нас в будущем членстве в Альянсе.

Со своей стороны, Йенс Столтенберг отметил, что страны-члены НАТО усиливают собственное оборонное производство и работают над совместным производством с Украиной.

«Украина станет членом НАТО. Работа, которую мы сейчас осуществляем, ставит вас на необратимый путь к членству в Альянсе. Когда наступит подходящий момент, Украина сможет стать членом НАТО немедленно. С нетерпением жду того дня, когда украинский флаг будет развеваться у штаб-квартиры НАТО», – заверил Генеральный секретарь Альянса.

Отмечается также, что это уже третий визит Йенса Столтенберга в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. До этого Генсек НАТО приезжал в нашу страну в апреле и сентябре прошлого года.

Фото и видео: ОПУ

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