В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Мурзин, светлая память

На фронте погиб военнослужащий из Одесской области Александр Мурзин.

Об этом сообщает Тарутинский поселковый совет.

Защитнику был всего 21 год. Он ушёл из жизни 11 ноября на фронте на Херсонском направлении.

«Тарутинская поселковая громада снова в скорби: во время боевых действий за освобождение Украины от российских захватчиков в Херсонской области погиб житель села Березино Тарутинской громады Мурзин Александр Васильевич (26.12.2000-11.11.22)», − говорится в сообщении.

Многие пришли провести в последний путь воина… Каждый житель громады склонил голову перед отважностью, стойкостью и патриотизмом нашего Героя.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб Сергей Ступак, младший сержант ВСУ, командир боевой машины, командир механизированного отделения, житель Ананьевской громады Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Тарутинский поссовет/Facebook

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