США нам помогут: выделят $53 млн на покупку электросетевого оборудования

США выделят $53 млн на покупку электросетевого оборудования для Украины, чтобы помочь противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США, пишет издание ГОРДОН.

«Это оборудование будет оперативно доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму», – говорится в заявлении Госдепартамента.

В ведомстве добавили, что в комплект поставки будут входить распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

Как сообщала Одесса News, Украина 23 ноября пережила блэкаут. 24 ноября дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине. До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%.

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