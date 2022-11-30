Ещё 3 судна покинули порты Большой Одессы с зерном для Азии и Европы

29 ноября из портов Большой Одессы вышли 3 судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружают 856 тысяч тонн украинской агропродукции.

«По «зерновому коридору» двигаются 3 судна под загрузку 85,5 тыс. тонн агропродукции», — говорится в сообщении.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 27 ноября из портов Большой Одессы вышли 7 судов с 248 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.

Фото: Мининфраструктуры

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