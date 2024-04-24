В 7 утра 24 апреля враг нанёс ракетный удар по Одессе

Сегодня, 24 апреля, в 7 утра враг нанёс ракетный удар по Одессе.

Об этос сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стёкла в окнах, в некоторых домах упали потолки. На месте работают все соответствующие службы.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян, — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе 22 апреля пострадали 9 человек, 4 из них — дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, ещё двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте. Четверо детей также находятся в состоянии средней степени тяжести в больнице.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy