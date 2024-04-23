После ночного обстрела Одессы в больницы отправлены 9 человек

По уточнённым данным, в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе пострадали 9 человек, 4 из них — дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года.

Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, ещё двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте, — сообщает Telegram-канал Одесской облгосадминистрации.

Отмечается, что четверо детей также находятся в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

По информации в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, психологическая помощь оказана 27 одесситам.

На месте развёрнут оперативный пункт обогрева. От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 42 пожарных для ликвидации возникших пожаров.

Как сообщала Одесса News, ночью 23 апреля спасателями Одессы спасены 34 человека, из них 3 детей. Пересыпская райгосадминистрация развернула на месте оперативный штаб для расселения и помощи пострадавшим одесситам. Пострадали не менее 14 квартир. Предварительно, без погибших.

Видео: «Одесса»

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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