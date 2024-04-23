23 апреля враг вновь подверг Одессу атакам с неба

В результате вражеской атаки беспилотниками ночью 23 апреля в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание.

Пересыпская районная администрация развернула на месте оперативный штаб для расселения и помощи пострадавшим одесситам, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально». По данным на 7.30 утра, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Предварительно известно о 7 пострадавших, в том числе двух детях. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Нашим спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали не менее 14 квартир. Предварительно, без погибших.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 22 апреля, противник атаковал Одесскую область 7 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с крымского мыса Чауда. 5 ударных БПЛА уничтожено, а около 7.00 сбит БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10». Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника фермерского хозяйства.

Фото: ООГА, Одесса. Официально/Telegram

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