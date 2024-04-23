790 дней войны: враг рвётся к Часовому Яру, воины ВСУ отражают атаки 25 тыс. солдат 

Начались 790-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Враг изо всех сил старается к 9 мая, выполняя приказы своего военного руководства, захватить Часов Яр Донецкой области, в штурме которого принимают участие более 20 тыс. российских оккупантов.

Об этом 22 апреля в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

«На отрезке где-то напротив Часового Яра против нас воюют российские десантники из 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии. Это где-то 20–25 тыс. российских военнослужащих пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населённых пунктов возле него», – рассказал Волошин.

По его словам, оккупанты в ходе попытки захватить Часов Яр не считаются с потерями как в живой силе, так и в технике. При этом российских войск в городе нет, резюмировал Волошин.

Ещё 8 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг пытается прорвать оборону в районе Часового Яра, чтобы затем, в случае успеха, наступать на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск Донецкой области с последующим выходом на границы Донецкой области.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 23 апреля, «на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населённых пунктов Золотарёвка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На других направлениях военная обстановка такая:

В Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

направлениях без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. На Купянском направлении враг наступательных действий не вёл.

враг наступательных действий не вёл. В Лиманском направлении враг провёл 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населённых пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.

враг провёл 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населённых пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Семёновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

нашими защитниками отражено 18 атак в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Семёновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области. В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. В Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного на Запорожье.

враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного на Запорожье. В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

На главном фото боец 88-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy