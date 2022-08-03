В Нацпарке «Тузловские лиманы» планируют открыть Центр реабилитации дельфинов

Учёные Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области планируют создать Центр для реабилитации млекопитающих.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«Я много раз и последовательно писал, что все дельфины в дельфинариях удерживаются противозаконно и их нужно возвращать в дикую морскую среду. Но на Украине нет такого Центра для реабилитации дельфинов перед выпуском в Чёрное море», — пишет учёный-эколог.

Отмечается, что Нацпарк посетил начальник Департамента природно-заповедного фонда и земельных отношений Министерства окружающей среды и природных ресурсов Украины Эдуард Арустамян.

Директор НПП Ирина Выхристюк и Эдуард Арустамян

«И вот, наконец, сейчас есть реальная поддержка Минсреды и мы начинаем работать над проектом и искать по миру небюджетные деньги на его создание», — сообщает Иван Русев.

Руководство Нацпарка вместе с киевским чиновником обсудили концепцию создания такого Центра, своего рода большого по площади морского резервата в Чёрном море для воспроизводства популяций 3-х видов дельфинов и их сохранения, что особенно необходимо после их массовой гибели от войны, а также многолетней гибели до войны в браконьерских и рыболовных сетях.

Также, как отмечает Русев, обсуждены вопросы создания в Одесской области ещё двух национальных природных парков — «Тарутинская степь» и «Придунайская Бессарабия».

Иван Русев, Эдуард Арустамян, Ирина Выхристюк

Как сообщала Одесса News, из-за военных действий Российской Федерации против Украины в Чёрном море массово гибнут дельфины.

Фото: Иван Русев/Facebook

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