Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС в Испанию

5 октября Президент Украины Владимир Зеленский начал участие в ІІІ саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Гранаде (Испания).

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что сегодня Президент встретился с исполняющим обязанности главы правительства Испании Королевства Испания Педро Санчесом и Премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

С испанским лидером Владимир Зеленский обсудил необходимые шаги по реализации Украинской формулы мира, следующий оборонный пакет от Испании, включающий боеприпасы, артиллерию, антидронные системы и средства противовоздушной бороны, оборудование для разминирования. Кроме того, речь шла о продолжении двустороннего сотрудничества в целях защиты черноморского «зернового коридора».

Владимир Зеленский проинформировал итальянскую собеседницу об актуальной ситуации на фронте и наступательных операциях сил обороны Украины с целью деоккупации украинских земель.

Президент отметил острую потребность российской армии в длительной паузе в боевых действиях. «Любое ослабление военной помощи Украине будет способствовать усилению оккупантов и повторным попыткам захватить новые украинские территории», – подчеркнул он.

В контексте подготовки следующего оборонного пакета от Италии лидеры обсудили вопросы военной поддержки Украины, в частности, усиление украинской ПВО для защиты мирных людей и зерновой инфраструктуры.

Собеседники также сосредоточили внимание на том, как будущее председательство Итальянской Республики в «Группе семи» может помочь Украине.

Лидеры отметили недопустимость превращения в оружие энергетики, продовольствия или любых других социальных проблем. Президент Украины высоко оценил готовность правительства Италии взять под патронат Одессу, в частности, финансировать восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора и других исторических памятников города, повреждённых в результате российских ракетных атак.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Италия подписала договор с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Фото: ОПУ

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