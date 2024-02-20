Великобритания закрыла одну из двух программ для въезда украинских беженцев

В Великобритании с 19 февраля не действует Программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) – одна из двух программ легального въезда украинцев, бегущих от последствий полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили на сайте британского правительства, информирует издание ГОРДОН.

Отмечается, что приём заявок по программе Ukraine Family Scheme прекратили 19 февраля в 15.00 по лондонскому времени. Эта программа давала возможность украинцам въезжать в Британию при условии, что у них здесь живут родственники, а также учиться, работать и получать помощь в течение следующих трёх лет.

После завершения Ukraine Family Scheme её участникам предлагают перейти на другую, спонсорскую программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.

Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, истекает в марте 2025-го – то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.

Как пишет The Guardian, это решение британского правительства критиковали некоторые британские юристы. Адвокат Дженнифер Блер указывала, что в некоторых случаях другие схемы не работают – например, когда речь идёт о пожилых людях или людях с инвалидностью, и британские спонсоры не смогут о них заботиться.

В то же время представитель министерства внутренних дел Британии, которого цитирует The Guardian, пояснил, что британское правительство продолжает «адаптировать и развивать визовые схемы, чтобы обеспечить их максимальную эффективность и стабильность».

Источник, приближённый к министру внутренних дел Великобритании Джеймсу Клеверли, сообщил, что никого из украинцев, которые уже в Великобритании, не просят уехать, и никому из тех, кто хотел и всё ещё хочет приехать, не препятствуют подать заявление.

По официальным данным, с марта 2022 года в Британию прибыло более 200 тыс. украинцев, которым выдали визы по двум упомянутым схемам.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в мире зарегистрировано 6,5 млн беженцев из Украины, из них в странах ЕС – более 6 млн.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года Министерство по делам выравнивания, жилищного строительства и общин Великобритании объявило о пакете поддержки украинских беженцев стоимостью 11,5 миллионов фунтов стерлингов.

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