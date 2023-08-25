Великобритания выделила £11,5 миллиона в поддержку украинских беженцев

Министерство по делам выравнивания, жилищного строительства и общин Великобритании в День Независимости Украины объявило о новом пакете поддержки украинских беженцев стоимостью 11,5 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«11,5 миллиона фунтов стерлингов… предоставляется для поддержки украинцев, приезжающих в страну, чтобы строить свою жизнь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 10 тысяч украинцев смогут воспользоваться помощью в изучении английского языка, что будет способствовать трудоустройству. Интенсивная языковая программа будет предусматривать около 20 часов онлайн-обучения в неделю в течение 10 недель.

Также будет предоставлена дополнительная поддержка при трудоустройстве в течение 12 недель, включающая советы по поиску работы, написанию резюме и поддержке при подаче заявлений, а также индивидуальные консультации.

Подчёркивается, что половина прибывших в Британию взрослых украинцев уже нашли работу.

Новый пакет имеет целью помочь большему количеству людей трудоустроиться, а уже имеющим работу – перейти на более квалифицированную и высокооплачиваемую работу, что, в свою очередь, «будет способствовать росту рабочей силы и экономики Великобритании», считают в министерстве.

«Когда для беженцев придёт время возвращаться в Украину, языковые навыки, опыт работы в Великобритании и обучение на рабочем месте также помогут в восстановлении родины», — отметили в правительстве Великобритании.

Как сообщала Одесса News, британские военные готовят элитную украинскую бригаду спецназа ВС численностью более 2 тысяч человек.

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