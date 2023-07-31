В Британии готовят украинскую элитную бригаду спецназа ВСУ для деоккупации Крыма

Британские военные готовят элитную украинскую бригаду спецназа ВС численностью более 2 тысяч человек.

Об этом 30 июля написало Daily Express со ссылкой на источники, пишет издание Гордон.

Отмечается, что спецназовцы сформируют острие атаки во время освобождения Крымского полуострова до Рождества 25 декабря.

По данным издания, украинская операция будет включать нанесение ударов с воздуха, суши и моря, при этом спецназовцы будут использовать технику для подрыва и парализации войск российских оккупантов. При деоккупации Крыма будут применяться ракеты дальнего радиуса действия, добавило Daily Express.

Операция по освобождению Крыма будет представлять собой «многократные удары по российским силам», указал один из высокопоставленных британских военных источников.

Министр обороны Алексей Резников заявлял в интервью, опубликованном 27 июля, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Керченскому мосту, соединяющему его с РФ.

28 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ скоро войдут в Крым.

29 июля украинские военные поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом.

Для справки. Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. «Присоединение» полуострова к РФ не признаётся Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. В декабре 2022 года Буданов говорил, что Крым будет возвращён и военным, и дипломатическим путём. «Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», – говорил Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал в интервью в июле, что Украина деоккупирует полуостров Крым, несмотря на беспокойство западных политиков реакцией президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Залужный подчеркнул, что «как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю». «Мне всё равно – никто меня не остановит», – указал главком ВСУ.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что «Украина ступила на путь, который приведёт к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины».

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