В ГУР сообщили о подрыве железнодорожного моста в России

ГУР Минобороны Украины 4 марта проинформировал о подрыве в стране-агрессоре России железнодорожного моста, который оккупанты использовали в военных целях.

По данным ГУР сегодня около 6.00 путём подрыва силовых конструкций из строя был выведен мост через реку Чапаевка в Самарской области.

«Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности, инженерных боеприпасов, произведённых заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области», – говорится в сообщении.

В ГУР также добавили, что, учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным.

Telegram-канал SHOT, который опубликовал фото с места подрыва, утверждает, что из-за повреждения металлоконструкций моста задерживается четыре поезда.

Как сообщала Одесса News, на территории России в последние месяцы регулярно происходят взрывы, в том числе на объектах, которые оккупанты используют для агрессии против Украины. Некоторые взрывы СМИ связывают с деятельностью украинских спецслужб. Так, атака на нефтебазу «Полевая» в Курской области РФ в ночь на 15 февраля – это спецоперация ГУР.

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