Враг обустраивает оборонительные рубежи на левом берегу Днепра

Противник обустраивает оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает сегодня представитель Оперативного командования «Юг», представляя в Facebook сводку военных действий на южных рубежах Украины.

«Обстановка в нашей операционной зоне, на Южнобугском направлении, сложная, но уверенно контролируется Силами обороны. Основное внимание противника сосредоточено на удержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – артиллерийские и миномётные обстрелы, авиационные и ракетные удары по нашим позициям и мирным населённым пунктам. Враг продолжает минирование направлений возможного наступления наших войск и разрушает критическую инфраструктуру. Обустраивает оборонительные рубежи на левом берегу Днепра», – говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 31.10.2022

Отмечатся, что в течение прошедших суток враг наносил удары по территориальным громадам в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, обстреливал недавно освобождённые населённые пункты Бериславского района Херсонщины вдоль линии разграничения войск.

«Враг активно проводит воздушную разведку, используя беспилотники ударного типа. В ходе выполнения разведзадания такие вражеские дроны, как «Ланцет», ещё и сбрасывают взрывчатку. Именно так был атакован врагом Николаевский район. Людских потерь нет», — сказано в сводке.

По освобождённым в этом месяце населённым пунктам северной части Херсонской области враг бил из тяжёлой артиллерии и реактивной системы залпового огня «Град». Повреждены несколько зданий и автомобилей. Без людских потерь, — отмечается в сводке.

Такие действия врага не остаются без ответа. На юге артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение вчерашнего дня наносили удары по позициям россиян и районам сосредоточения вражеских сил — выполнено около 180 огневых задач.

К вечеру силами противовоздушной обороны в небе над Бериславским районом Херсонской области уничтожены два вражеских ударных вертолёта Ка-52 «Аллигатор».

Армейская авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигуревки Николаевской области.

Потери врага на южном фронте за сутки составляют: 21 военнослужащий, военный автомобиль и миномёт.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки украинские авиаторы трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны юга выполнили 156 огневых задач.

На главном фото 23-летний Александр – психолог батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, по образованию — политолог, был командиром пехотного взвода.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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