154-й день войны на юге Украины контролировался ВСУ

За прошедшие сутки военная ситуация в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» ВСУ была сложной, однако контролируемой силами обороны Украины.

Об этом сообщил представитель ОК «Юг» полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Враг, преимущественно держась рубежей обороны, отважился на контрудары на двух направлениях: с Брускинского на Белогорку и с Новогреднево на Андреевку Херсонской области. «Успехов не было. С потерями отошёл», — отметил Назаров.

Карта Минобороны Великобритании о военных действиях в Украине сост. на 27.07.2022 г.

К вечеру 27 июля противник вновь атаковал Николаев реактивными системами залпового огня «Смерч». Попадание в открытые поверхности одного из районов города без потерь и разрушений лишь подчёркивает сущность психологического давления таких атак.

Нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены 3️ вражеских опорных пункта, вертолётными парами — ещё 2️ вокруг сёл Бериславского и Херсонского районов.

При попытке проведения разведки с последующей атакой в ​​Николаевской области огнём зенитно-ракетного подразделения уничтожен БПЛА типа «Форпост».

Общие же подтверждённые потери врага за прошедшие сутки составили: 66 военных, 3 танка Т-72, ​​3 гусеничных минных заградителя, 2 гаубицы «Мста-С», самоходная гаубица «Гвоздика-3», миномётный комплекс «Сани», 3 единицы автотехники. В Чернобаевке и Белогорке уничтожены обычный и полевой склады боеприпасов.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море: «Корабельная группировка вражеских сил в основной своей массе продолжает скрываться в ракетно недосягаемых районах Чёрного моря вдоль южного и юго-восточного побережья Крымского полуострова, а наготове к нанесению ракетных ударов – 2 надводных и 1 подводный носители 20 ракет типа «Калибр» .

На главном фото боец «Маэстро» 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных Запорожцев.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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