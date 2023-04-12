Одесса получила гуманитарную помощь из США

В Одессу прибыла медицинская гуманитарная помощь от американского Благотворительного фонда «Razom for Ukraine».

Об этом сообщает в Facebook Одесская облвоенадминистрация.

Благотворительный фонд вместе с Департаментом здравоохранения ОВА распределили помощь областной психиатрической больнице №2 облсовета.

«Сегодня грузовик с медицинским оборудованием прибыл в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинское учреждение получило 64 единицы ходунков; 15 инвалидных колясок; 13 пар костылей; 36 функциональных кроватей; 24 матраса; другие изделия медицинского и социального назначения.

Для справки. Благотворительный фонд «Razom for Ukraine» был создан молодыми прогрессивными украинцами в США во время Революции Достоинства в 2014 году, чтобы раскрыть потенциал Украины за счёт поддержки общественных проектов на Родине. Но, как и большинство благотворителей, после 24 февраля Фонд сместил фокус на обеспечение военных и гражданских нужд в Украине.

Сегодня «Razom for Ukraine» сплачивает вокруг себя 150 тысяч доноров и волонтёров со всех уголков планеты, работающих также на территории Украины. За шесть последних месяцев они собрали более 2 млрд. грн. ($64 млн.). Основная часть этих средств идёт на прямую поддержку ВСУ, больниц, МЧС и Нацполиции.

Как сообщала Одесса News, 10 апреля подразделения Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получили 8 новых реанимобилей.

Фото: ООВА

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