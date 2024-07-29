Вже четвертий десяток поспіль щорічно 23 липня наша планета відзначає Всесвітній день китів та дельфінів. Це було започатковано в 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія після 200 років нещадного винищення запровадила заборону на китовий промисел. Заборона діє й досі і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м’ясом заборонені.

Проте, китовий промисел – не єдина загроза для китоподібних. Ще один із головних факторів зникнення китоподібних — військові дії, зокрема війна проти України. Загибель дельфінів фіксують і на окупованих територіях.

За повідомленням Національного природного парку «Тузлівські лимани», «в той час, коли тварини гинуть на окупованих акваторіях, море періодично викидає чутливих до війни азовок на береги Румунії, Болгарії, окупованы береги Азовського моря. Тільки за поточний місяць море викинуло десятки тварин, які не мають слідів сіток або відрізаних плавців, що свідчить про їх ймовірну загибель від наслідків жорстокої війни».

Зазначається, що загальна кількість загиблих тварин у 2024 році значно менша, ніж від впливу ворожих військових сонарів підводних і надводних човнів у минулих 2022 та 2023 воєнних роках, коли за оцінками Нацпарку загинуло не менш 50 тисяч чорноморських китоподібних у 2022 році і біля 20 тисяч у 2023-му.

«Для надання можливості безпечного відтворення тварин після Перемоги над ворогом, нами, Нацпарком, було підготовлено наукове обґрунтування щодо розширення площ НПП «Тузлівські лимани» на 3000 км кв в акваторії Чорного моря для збереження дельфінів та створення реабілітаційного центру для тварин. Наші пропозиції були одразу підтримані Міндовкілля України. Але подальший процес створення морського резервату було заблоковано Одеською облдержадміністрацією», — йдеться у допису.

«І це незважаючи на зобов’язанння України перед ЄС довести до 2025 року площу заповідних територій в країні до 15% (наразі ми маємо тільки 6,5%), — нагадує керівництво НПП «Тузлівські лимани».

Одесса News у попередньому екологічному випуску інформувало про подвійні стандарти одеської влади до проблем Національного природного парку.

Фото: Newsweek; НПП «Тузлівські лимани; За Делфините — Save the Dolphins/Facebook,

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