Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев рассказал об обстановке на границе с Беларусью

Командующий Объединёнными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев уверен, что обстановка на границе с Беларусью полностью контролируется ВСУ.

Резких изменений не предполагается, — сообщает Наев на медийной площадке Сил обороны Military Media Center, координируемая Минобороны Украины.

«В настоящее время российский наземный компонент в полном составе выведен из Беларуси и находится в составе резерва объединённой группировки войск России, части которой ведут наступление на Купянском/Лиманском направлениях», — информирует Командующий ОС ВСУ.

В то же время, отмечает Сергей Наев, в сентябре т.г. на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений «Эшелон», «Поиск», «Взаимодействие», которые могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия.

«Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий по северному направлению. Так что организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключается. Вместе с тем, в настоящее время признаков формирования ударных группировок в полосе ОСГВ (оперативно-стратегическая группировка войск, — ред.) «Север» не выявлено», — свидетельствует Наев.

По его мнению, имеющийся комплект войск прикрытия вооружённых сил Беларуси и группировки прикрытия из состава группировки «Запад» готов преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории.

«Однако риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонных возможностей», — резюмировал Командующий.

Как сообщала Одесса News, 28 августа Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки.

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