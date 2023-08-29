Зеленский провёл очередное заседание Ставки: что рассматривалось

28 августа Президент Украины, Верховный Главнокоманлующий Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки.

Об этом он сообщил в Теlegram.

В центре внимания членов Ставки были ключевыми вопросы наступления, проверки военно-врачебных комиссий и подготовка к зиме.

«Ставка. Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского», — отметил Глава государства.

Также, по его словам, на заседании шла речь о реализации плана защиты критической, энергетической инфраструктуры, подготовке к зиме.

Кроме того, Зеленский рассказал, что на Ставке рассматривали вопросы разработки программы по переходу на перспективные типы самолётов.

Также Президент проинформировал об отчёте по инспектированию военно-врачебных комиссий, добавив, что его рассмотрят на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщала Одесса News, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил американским чиновникам, что украинские войска находятся «на пороге прорыва» российской обороны.

Фото: ОПУ

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