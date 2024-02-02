Юлия Тимошенко назвала законопроект о мобилизации «репрессивным мусором»

Принятие законопроекта о мобилизации в таком виде, как его внесло в Верховную Раду правительство Украины, будет преступлением против страны и неуважением к её гражданам.

Об этом заявила в своём Facebook лидер партии «Батьківщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

«Нарочно не спешила с выводами до тех пор, пока лично не прочту все 250 страниц поданного правительством документа. Что сказать… Это катастрофа. Парламент нагло обманули, снова внеся отклонённые Верховной Радой драконовские нормы, причём кое-где даже в ещё более жёсткой редакции. Закон содержит недопустимые антиконституционные требования и является неприемлемым!» – заявила Тимошенко.

Она убеждена, что принятие законопроекта в таком виде будет преступлением против Украины и неуважением к её гражданам.

«Понятно, что «Батьківщина» ни при каких условиях не будет голосовать за этот репрессивный мусор. Более того. Я и моя команда сделаем всё возможное и невозможное, чтобы объединить общество в борьбе против этого возмутительного законопроекта. Украине нужна мобилизация. Но она не должна быть насильственной. Она должна быть мотивационной, на основе немедленного перехода к профессиональной армии», – считает политик.

Тимошенко добавила, что недопустимо держать 36 месяцев бойцов на передовой, но так же недопустимо гнать на фронт неподготовленных людей.

«Каждый наш воин, отслуживший более 18 месяцев, должен получить право на отпуск или демобилизацию. Но на его место должен стать подготовленный работник силовых структур, таких у нас почти полмиллиона, а не первый попавшийся, кого поймают на улице. Нельзя бороться за свободу государства, лишая свободы нацию. Чем же тогда мы будем отличаться от наших врагов?», – резюмировала нардеп.

Для справки. «Батьківщина» в январе 2024 года предложила свою концепцию «справедливой мобилизации», предусматривающую увеличение вдвое денежного обеспечения уже воюющих защитников и добровольцев, которые сами придут в ТЦК, внедрение системы гарантий и компенсаций для мобилизованных, а также поддержку и развитие собственных производителей вооружения.

9 декабря 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные хотят дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек, что «будет стоить Украине дополнительных 500 млрд грн». Через неделю Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование не подавало запросов Кабмину «на конкретные цифры» мобилизации. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил в декабре 2023 года, что денег на мобилизацию нет.

25 декабря Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации, которым предусматривается снижение минимального возраста мобилизации с 27 до 25 лет, упразднение срочной службы и понятия об ограниченной пригодности. Кроме того, Кабмин предложил посылать повестки онлайн, а на уклонистов налагать некоторые ограничения прав. 8 января 2024 года комитет ВР по антикоррупционной политике признал этот правительственный законопроект таким, что содержит коррупционные риски, а 11 января Рада вернула правительству законопроект на доработку. В тот же день его отозвал Кабмин.

Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учётом предложений депутатов и готово вынести его на согласование Кабмина, сообщил 11 января министр обороны Рустем Умеров. В Минобороны заявили 15 января, что ожидают, что Кабмин повторно внесёт в Раду законопроект о мобилизации в течение ближайших недель.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего поручил Минобороны, Генштабу, Минздраву и другим ведомствам найти комплексные решения для проблем с мобилизацией, демобилизацией и военно-врачебными комиссиями в стране.

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