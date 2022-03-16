Глава Одесской облвоенадминистрации доложил о последствиях обстрела врагом одесских сёл

Вражеские корабли 15 марта открывали с моря ракетно-артиллерийский огонь по двум населённым пунктам Одесской области. Выпущены ракеты и 90 снарядов, двое жителей получили ранения.

Об этом сообщил в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Facebook.

«К сожалению, сегодня не могу сказать, что всё было спокойно. Сухопутные войска противника не имеют успеха ни на одном из направлений в других областях. Поэтому с утра по одному из наших населённых пунктов были нанесены ракетные удары вражеской авиацией и кораблями. Есть двое раненых», — отметил Марченко.

По его словам, около 14 часов вражеские корабли открыли артиллерийский огонь по другому населённому пункту, использовав около 90 снарядов.

В то же время глава ОВА заверил, что «наши войска достойно держат оборону. Победа будет за нами».

Максим Марченко не уточнил названия населённых пунктов, однако, по информации СМИ, речь идёт о селе Лебедёвка и его окрестностях.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 16 марта побережье Одесской области близ села Тузлы подверглось артиллерийскому и ракетному обстрелу российских кораблей.

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