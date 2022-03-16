Одессу посетил известный французский журналист, философ и писатель Бернар-Анри Леви, который встретился с начальником Одесской областной военной администрации Максимом Марченко.

Об этом сообщается на странице ООВА в Facebook.

«Я приехал в Одессу, потому что существует многовековая связь между этим городом и моей страной! Между Дюком де Ришелье, который был первым губернатором Одессы и Францией, – патриотом которой я являюсь! Хочу заверить одесситов, что я принадлежу к той многочисленной когорте европейцев, которые несут Украину в своём сердце, ежедневно думают о тысячах мирных людей, погибающих в Украине. Моё сердце болит от ужасной картины разбомбленных и разрушенных городов и сёл, от бомбардировки больниц и школ, от расстрелянных колонн беженцев. Я восхищаюсь героизмом украинцев и тем сопротивлением, которое вы делаете русским захватчикам!» – сказал Бернар-Анри Леви.

Он заверил Максима Марченко, что по возвращению в Париж приложит максимум усилий, чтобы убедить руководителей стран ЕС, парламент Франции и Президента Макрона, как можно быстрее способствовать закрытию воздушного пространства над Украиной и ускорить рассмотрение уже официально зарегистрированной заявки Украины на членство в Европейском Союзе.

«Франция председательствует в Совете Европейского Союза. И я убеждён, что решение о закрытии неба над Украиной – это самый важный вопрос, решить который может помочь именно наша страна. Нет другого пути обеспечить мир в Украине. Это – единственный способ доказать украинцам, что мы стоим рядом с ними на защите мира!» – отметил Бернар-Анри Леви.

Как сообщала Одесса News, в Одессу прибыла очередная помощь из французского города-побратима Марселя — две машины скорой помощи, одна из которых вездеходна, с соответствующим оборудованием и медицинской продукцией.

Фото: ООВА/Facebook

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