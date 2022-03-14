Город-побратим Марсель подарил Одессе ещё 2 машины скорой помощи

В Одессу прибыла очередная помощь из города-побратима Марсель (Франция).

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«В Одессу прибыла очередная помощь из города-побратима Марсель — две машины скорой помощи, одна из которых вездеходна с соответствующим оборудованием и медицинской продукцией», — говорится в сообщении.

Мэр Одессы поблагодарил мэра города Марсель Бенуа Пайян за помощь и поддержку: «В Украине идёт война. Как никогда нам нужна помощь. И мы её чувствуем. Мы чувствуем вашу помощь, вашу заботу и ваши переживания. Вместе мы победим».

Как сообщала Одесса News, ранее Марсель отправил в Одессу три кареты скорой помощи, пожарную машину, медицинское оборудование и медикаменты.

Видео: «Одесса»

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