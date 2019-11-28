В Одесский порт зашёл французский корвет, в аэропорт прилетел британский самолёт

28 ноября в Одесский порт зашёл и был пришвартован к 16-му причалу корвет ВМС Франции F796 Commandant Birot.

Об этом сообщает пресс-служба морского порта на своей странице в Facebook.

«Корабль НАТО F796 Commandant Birot находится в Чёрном море с 22 ноября. За это время посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это 28-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Чёрное море в 2019 году. Ранее в Одесский порт заходили фрегаты ВМС Франции «Лафейетт» и «Гепратт», тральщик «Каприкорн», разведывательное судно A759 Dupuy Delom.

Программа визита Commandant Birot в украинский порт предусматривает официальные встречи с представителями ВМСУ с участием посла Франции в Украине Этьена де Понсена и другие мероприятия.

Французский военный корабль будет находиться в Одессе до 1 декабря.

Кстати. Лёгкий корвет F796 Commandant Birot введён в состав ВМС Франции в 1984 году. Его длина — 80 м, ширина — 10 м, скорость — 24 узла, дальность плавания — 4500 миль, экипаж — 90 человек. Вооружение: 100-миллиметровая корабельная универсальная артустановка 100 mm AA Mle 68; два 20-мм орудия АА F2; четыре 12,7 мм пулемёта; четыре торпедных аппарата 550 mm L 5 mod 4; один ПЗРК SIMBAD; четыре ракеты Exocet MM40.

Днём ранее транспортный самолет Airbus A400M королевских военно-воздушных сил Великобритании приземлился в Международном аэропорту «Одесса».



По сообщению Думской, самолёт прилетел, чтобы забрать британских водолазов, работавших вместе с украинскими коллегами, и их оборудование.

Фото: Думская, Facebook