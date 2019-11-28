Моряк-одессит исчез бесследно с корабля в водах Шри-Ланки

Моряк из Одессы Владислав Маслов бесследно исчез с корабля в водах Шри-Ланки.

Об исчезновении моряка сообщили его родственники в Facebook, которые просят о помощи.

Одессит Маслов Владислав Сергеевич, 28.05.1995 года рождения, 18 ноября 2019 года вышел на борт судна THALASSA PATRIS (Container Ship) в Сингапуре, порт следования SUEZ CANAL. В рейс вышел в должности второго помощника капитана.

Судно продолжило путь, несмотря на исчезновение члена экипажа. Ни капитан судна,ни компания «Альфа Навигейшен» не предпринимают никаких действий для организации поисково-спасательной операции. Капитан судна сообщил об исчезновении второго помощника капитана жене лишь та третий день.

Родители своими силами объявили сына в официальный розыск, задействовали Интерпол, вышли на посольство Сингапура, главу порта Коломбо, планируют подключить МИД.

Родственники просят тех, кто уже оказывался в подобных ситуациях, или просто знает к кому можно обратиться, сообщить им.

Отец — Маслов Сергей +380632293142

Жена — Бабошина Алёна +380634399636