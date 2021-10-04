Дело против первого украинского пирата может быть сфабрикованным

В августе 2021 года Офис Генпрокурора объявил о раскрытии первого в истории Украины дела о морском пиратстве.

Как сообщала Одесса News, тогда задержали жителя Одессы Олега П., который подозревается в захвате иностранного судна и вымогательстве за него выкупа в размере $500 тыс. По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

При выполнении своих обязательств в июле 2020 года он с оружием прибыл на один из кораблей под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Действуя в целях собственной выгоды, используя оружие, сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств.

Но издание «Думская» пообщалось с коллегами подозреваемого, у которых есть другая версия событий.

По словам очевидца этого инцидента, который также работал на судне JAEGER, обвиняемый не получал денег от своего нанимателя из Израиля (частной охранной фирмы) уже четвёртый месяц. После многомесячных обещаний он пошёл на крайние меры.

«Олег постоянно общался с работодателем, спрашивал, когда выплатят деньги. В ответ — тишина. Долг только рос. В какой-то момент он отчаялся и пошёл на крайние меры. Поднялся на мостик судна, достал из оружейного ящика винтовку – всё оружие хранится именно там — и выстрелил в потолок, потребовав выплатить ему наконец зарплату, примерно шесть тысяч долларов. При этом пообещал, что не сойдёт с мостика, пока не увидит денег», — рассказал коллега обвиняемого.

Никакого полмиллиона долларов или требования сменить курс не было, — утверждает очевидец.

По его словам, первый «украинский пират» «около суток просидел на мостике с винтовкой…, однако денег ему так и не отдали. На следующий день команда охранников зашла на мостик и обезоружила обвиняемого. Его закрыли в каюте, а в ближайшем порту просто высадили на берег. Местная полиция его не задерживала. Он улетел в Украину, а уже здесь им неожиданно заинтересовалась СБУ».

По данным «Думской», в материалах дела Олега П. есть другие показания свидетелей, фотоснимки, видеозаписи, присланные морской администрацией Маршалловых Островов. Не понятно также, почему капитан судна не заявил о случившемся сразу и пирата не задержали в порту, где он сошёл на берег? Ведь в странах Азии очень жёсткие законы против пиратов.

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