В израильском порту сорвался с высоты украинский моряк

Украинский моряк сорвался с высоты на судне в израильском порту Ашдод.

Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин в своём Telegram, пишет ТАЙМЕР.

«Он получил тяжёлые травмы, был без сознания. В больницу его доставили живым, но в очень тяжёлом состоянии», — написал Гольбин и пообещал позже написать о подробностях происшествия.

Одесса News сообщала подробности гибели украинских моряков в сентябре 2019 года на судне Bourbon Rhode.

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