Глава СНБО об обмене заключёнными: Будем комментировать, когда это произойдёт

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключённых между Украиной и Россией, однако добавил, что это будут комментировать только тогда, когда всё завершится.

Об этом он сказал в аэропорту «Киев», сообщает Громадське.

Как отмечается, на вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключённые, Данилюк сказал, что будет комментировать тогда, когда это произойдёт.

Олександр Данилюк в аеропорті «Київ» про можливе повернення українських політв’язнів з Росії — каже, що сподівається на це найближчим часом, але коментуватиме лише тоді, коли це трапиться pic.twitter.com/IrE8uixGO0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

«Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдёт. Давайте дождёмся самого факта. Это очень важный вопрос», — отметил он.

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключённых между Украиной и Россией, он ответил «Надеемся».

Как сообщала Одесса News, ночью сотрудница Верховной Рады Анна Исламова написала в Facebook, что «обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», и этим сообщением поделился новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook.

В то же время сегодня утром в Офисе Президента заявили, что информация о завершении обмена с РФ не соответствует действительности. Процесс взаимного освобождения ещё продолжается.

Со своей стороны пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская тоже сообщила журналистам, что «сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается».

Между тем, в аэропорту «Киев» продолжает оставаться многочисленная группа журналистов, замечены родственники моряков.

Укринформ сообщает, что в аэропорту только что приземлился военный самолёт.

«Сів військовий літак(в аеропорту «Київ» — ред.), але це поки що для нас це нічого не означає, бо ми не бачили людей» — радниця командувача ВМС України про можливе повернення полонених українських моряків pic.twitter.com/37AL9tnNqp — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Однако ни одного официального подтверждения от украинской либо российской власти, адвокатов или родственников заключённых пока нет.

Как сообщает Эхо Москвы, адвокат Илья Новиков заявил, что вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной может решиться в течение сегодняшнего дня. Он призвал набраться терпения. Новиков представляет интересы Николая Карпюка, которого суд в Грозном 3 года назад приговорил к 22,5 годам колонии строгого режима за участие в вооружённых столкновениях с российскими военными.