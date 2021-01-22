В Турции продолжаются поиски пропавших трёх моряков с затонувшего сухогруза

Судьба трёх моряков — граждан Украины из экипажа сухогруза «Arvin», который 17 января потерпел крушение у турецких берегов, по-прежнему остаётся неизвестной.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины.

«По состоянию на 7 часов 22 января судьба трёх украинских моряков остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.

Поиски продолжаются.

Как сообщала Одесса News, 20 января спасённых пять граждан Украины с затонувшего сухогруза Arvin прилетели в Одессу.

На борту судна находилось 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины и двое – России (погибший капитан судна, 36-летний ростовчанин Виталий Галенко и спасённый Николай Кринов, старший техник судна).

Оператором затонувшего сухогруза является компания Tesoro Marine из Одессы, владельцем — украинская компания Arvin Shipping LTD.

Сухогруз Arvin шёл под флагом Палау и перевозил грузы из Поти (Грузия) в Бургас (Болгария). Из-за шторма он изменил курс и 17 января пытался укрыться в порту Айдын (Турция). Затем, по словам спасённого моряка, судно накрыло волной, после чего оно затонуло.