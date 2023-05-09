В Турции сообщили о разблокировке «зернового коридора» в Чёрном море

«Зерновая инициатива» по вывозу украинского продовольствия из украинских морских портов снова функционирует благодаря усилиям Турции.

Об этом 9 мая проинформировало государственное турецкое агентство «Анадолу«.

«Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины ранее сообщило, что «Россия отказалась регистрировать новые суда и приостановила действие «зернового соглашения» в Черном море». Источники в минобороны Турции, комментируя ситуацию, сообщили, что в результате усилий Анкары мониторинг судов восстановлен и «зерновой коридор» вновь заработал», – говорится в сообщении.

О блокировке Россией «зерновой инициативы» Мининфраструктуры Украины уведомляло 8 мая. «РФ в очередной раз фактически остановила «зерновую инициативу», отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения», – говорилось в сообщении. Как указывали в Мининфраструктуры, инспекцию в территориальных водах Турции ожидали 90 судов, из них 62 шли под загрузку.

5 мая стало известно, что переговоры по «зерновой инициативе» зашли в тупик после того, как Турция, Россия, Украина и ООН не пришли к соглашению о допуске новых судов для транспортировки украинского зерна.

Срок действия текущего соглашения истекает 18 мая. 18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление «зернового соглашения». Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок.

Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что договорённость продлили на 120 дней. В то же время российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нём РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.

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