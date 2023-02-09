В Одесскую область приехали 3 министра. С ними встретился глава ООВА Марченко

9 февраля начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с Министром обороны Украины, Министром Национальной обороны Литвы и Министром образования и науки Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Отмечается, что министрам обороны Украины и Литвы Алексею Резникову и Арвидасу Анушаускасу Максим Марченко доложил о ситуации в Одесской области и проинформировал о тех мерах, которые предпринимаются для усиления нашей обороны.

«В этом году правительство Литвы планирует выделить Украине 40 миллионов евро на нужды наших Вооружённых сил. Также последняя военная помощь Литвы Украине включает в себя значительное количество зенитных пушек и боеприпасов к ним. Благодарю Министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса и литовский народ за постоянную политическую и военную поддержку и помощь Украине в борьбе с российской агрессией» — сказал Максим Марченко.

Начальник ОВА также доложил о ходе работы зерновой инициативы и основных препятствиях для доступа украинской агропродукции на мировые рынки, которые создаёт российская сторона.

С Министром образования и науки Сергеем Шкарлетом, который находится с рабочей поездкой в Одесской области, Максим Марченко обсудил безопасность участников образовательного процесса, условия для работы школ и детсадов региона в периоды отключения электроснабжения.

Начальник ОВА подчеркнул, что образовательная отрасль области, как и все остальные, вынуждена работать в условиях вызовов военного положения, существенно изменив подходы к образовательному процессу с учётом безопасности. Но, несмотря на сложные условия, областные власти прилагают максимум усилий, чтобы учебные заведения в районах и общинах были территорией безопасности.

«Наша задача вернуть детей в школы совместно с органами местного самоуправления, поэтому за прошлый год мы провели значительную работу по обустройству убежищ в учебных заведениях. В частности, в тех, где совершенно отсутствовало укрытие, за счёт выделения средств из областного бюджета и бюджетов общин, они были созданы. В большинстве проведены ремонтные работы и мероприятия по оснащению», — отметил Марченко.

Также, благодаря договорённостям Минобраза и Министерства цифровой трансформации Украины с компанией Google и ЮНЕСКО, как продолжение инициативы «Ноутбук каждому учителю», Одесская область получила 2061 современный ноутбук Chromebook, а при содействии Фонда Елены Зеленской — 4020 ноутбуков.

Сергей Шкарлет отметил, что такое количество ноутбуков покрывает 80 процентов потребности Одесской области.

Также совместно с главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муратом Шахиным Сергей Шкарлет передал 46 единиц спортивного снаряжения для обеспечения физкультурно-оздоровительной и двигательной активности групп 90 детей в детско-юношеские спортивные школы области и заведения общего среднего образования.

Как сообщала Одесса News, в Одессу для решения проблем с энергоснабжением приезжали Министр энергетики Герман Галущенко и председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Фото: ООВА

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