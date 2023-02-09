О чём договорился Зеленский во время своего визита в Великобританию

Украина и Великобритания вместе пройдут весь путь к нашей общей победе.

Так сказал Президент Украины Владимир Зеленский по результатам своего визита в Великобританию 8 февраля.

Украина и Великобритания становятся настоящими союзниками, что зафиксировано в подписанной Декларации единства, — заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком на военной базе Bovington Camp.

Как отметил Глава государства, переговоры с главой британского правительства начались в Лондоне по оборонным вопросам. Этой теме также было посвящено выступление Президента Украины перед британскими парламентариями. Завершается визит в Соединённое Королевство также оборонными вопросами – на военной базе, где тренируются украинские воины.

«У нас сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш чёткий сигнал – Украины и Великобритании – что мы вместе не только идём, а пройдём весь этот сложный путь к нашей общей победе», – сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что этот визит в Соединённое Королевство стал чрезвычайно результативным.

«Я благодарю Премьер-министра Сунака за понимание наших потребностей, за очень меткие советы и за решения, которые помогут украинским воинам стать ещё крепче. Благодарю Его Величество Короля за сегодняшнюю встречу, за наш разговор. Благодарю всех членов парламента Великобритании, которые во время моего обращения совершенно чётко дали понять, что Британия никогда не предаст свой смелый дух. И я благодарю каждую и каждого в Соединённом Королевстве, кто сегодня был на улицах Лондона – мы все это видели – с украинскими флагами и кто уделил внимание нашему визиту», – отметил Владимир Зеленский.

Как подчеркнул Президент, сейчас хорошо видно, что Украина и Великобритания становятся настоящими союзниками.

«Мы подписали с господином Премьер-министром Декларацию единства – документ, фиксирующий принципы нашего взаимодействия и взаимоподдержки. Союзнического взаимодействия и взаимоподдержки. Это новый уровень отношений», – рассказал Глава государства.

Также, по его словам, стороны констатировали достигнутый уровень безопасности, санкционного, политического и экономического сотрудничества и определили, как дальше будут укрепляться позиции двух государств.

Кроме того, было обсуждено взаимодействие на международных площадках.

«Я хочу отдельно поблагодарить лично тебя, Риши, и всю Британию за готовность работать вместе с нами для полной реализации украинской формулы мира. И именно отсюда я хочу сказать всем нашим воинам, каждому украинскому солдату, сержанту, офицеру и генералу: государство делает и сделает всё, чтобы у наших защитников на передовой был максимум возможностей. Максимум, которым сегодня владеют передовые страны мира. Украина будет среди тех, кто владеет всем, что необходимо для защиты наших людей, нашей независимости», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны Риши Сунак отметил, что для него большая привилегия находиться в этом месте вместе с Президентом Украины.

«Путь Британии и Украины чётко обозначен, когда уже 10 тысяч воинов тренируются здесь, в Британии. И будет ещё больше. Тысячи бойцов сейчас учатся управлять танками Challenger, и они уверены, что уже скоро смогут проявить себя на поле боя в Украине», – подчеркнул Премьер-министр Великобритании.

По его словам, визит Главы Украинского государства в Соединённое Королевство в очередной раз подчёркивает тесные дружеские отношения между двумя странами.

«Мы будем неизменно оставаться рядом с вами. Нам известен украинский дух и желание побороть тиранию. Именно поэтому мы учим и готовим украинские войска, чтобы они могли дать отпор», – отметил глава британского правительства.

Риши Сунак также подчеркнул, что Великобритания ускоряет поставки в Украину разных видов вооружения.

«В частности, когда мы говорим о танках Challenger – они нужны уже в следующем месяце, чтобы защищать Украину», – отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что с целью закрепления долгосрочного сотрудничества между странами была подписана Декларация единства. По его словам, в канун годовщины полномасштабного вторжения Россия должна увидеть, что её агрессия лишь укрепила сотрудничество демократических стран и убедила быстрее продвигаться в оказании помощи Украине.

Фото и видео: ОПУ

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