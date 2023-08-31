Британская оружейная компания BAE Systems начинает работу в Украине

Транснациональная компания BAE Systems, действующая в отраслях безопасности, производства оружия и аэрокосмической сфере, открывает своё представительство в Украине.

Об этом сообщила 31 августа пресс-служба Офиса Президента Украины по итогам встречи Президента Владимира Зеленского с гендиректором BAE Systems Чарльзом Вудберном.

«Лучшее оружие, которое сейчас помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине. Развитие собственного производства оружия – топ-приоритет. В частности, артиллерия – системы L119 и M777; бронетехника – крепкие CV90. Это вооружение компании BAE Systems, которая начинает работу в Украине. Встретился с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Очень продуктивно: офис компании в Украине, локализация производства в Украине. Общий результат ради безопасности нашего государства, всей Европы и свободного мира», – говорится в сообщении.

После встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в локализации производства вооружений BAE Systems между компанией и Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, а также рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых лёгких пушек L119 между Министерством обороны Украины и BAE Systems, отметили в ОП.

Зеленский поблагодарил Чарльза Вудберна и команду BAE Systems за визит и решение открыть своё представительство в Украине. Он отметил, что украинские власти высоко ценят, «когда частные компании в это время открывают свои офисы в стране».

Он также отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности, артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90, уже активно действует в Украине и получают чрезвычайно одобрительные отзывы украинских военных.

Президент добавил, что Украина стремится быть создателем новой действенной системы европейской и мировой безопасности, что невозможно без мощного оборонно-промышленного комплекса. Для его постройки государство хочет привлекать ведущие оборонные компании из стран-союзников.

Как сообщала Одесса News, в Украине началось производство дронов-камикадзе под названием «Рубака», которые по своим свойствам похожи на иранские беспилотники Shahed-136.

Фото: ОПУ

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