Украина начала изготавливать дроны-камикадзе дальностью до 500 км

В Украине началось производство дронов-камикадзе под названием «Рубака», которые по своим свойствам похожи на иранские беспилотники Shahed-136.

Об этом 1 августа пишет Defence Еxpress.

30 июля украинский актёр Владислав Шевченко объявил в Facebook сбор 10 млн грн на 18 беспилотников «Рубака» для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Заявленная дальность полёта нового дрона, которую называет Шевченко, – до 500 км.

Отмечается, что ГУР уже применяет такие беспилотники в боевых условиях.

«Они уже хорошо показали себя в бою. Где именно, сказать не могу, но об этом хлопке мы все могли читать в Telegram», – говорят военные.

Defence express проанализировало изображение дронов, отметив, что данных о производителе и темпах создания такой техники в открытом доступе пока нет. Авторы статьи обратили внимание на оригинальную конструкцию «Рубаки» – силовая установка с винтом установлена в носовой, а не в хвостовой части фюзеляжа.

«Вероятно, такое решение было связано с особенностью двигателя для малой авиации, который явно используется на таком дроне-камикадзе. Кроме того, на беспилотнике отсутствует оптико-электронная станция, а это может означать, что он предназначен для ударов по целям с заранее известными координатами и имеет инерционную систему наведения», – говорится в статье.

Для справки. С начала полномасштабной войны в Украине на фронте массово используются БпЛА. В начале июля 2022 года фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

26 июля 2023 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что в Украине сформировали 11 ударных рот БпЛА в ВСУ, подготовили 10 тыс. операторов беспилотников, ещё 10 тыс. – учатся. Также, по словам Федорова, силам обороны передали 1700 беспилотников в рамках «Армии дронов».

Ранее Фёдоров проинформировал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.

По сообщению Минобороны Украины, за период с 22 февраля прошлого года принято на вооружение и в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов, произведённых в Украине. Среди них девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолётного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

Кабмин выделил в 2023 году 40 млрд грн для инвестиций в производство беспилотников в Украине, заявил 26 июля глава правительства Денис Шмыгаль.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 28 июля сообщил, что в Украине уже более 100 компаний участвуют в производстве беспилотников. «Украина точно станет Меккой для людей, которые хотят разобраться в специфике БпЛА. Такого уровня производства летательных, наземных и плавательных дронов, как в Украине, нет ни в одной стране мира», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, американский телеканал CNN опубликовал 29 июля репортаж об украинских надводных беспилотниках, атакующих российские корабли и другие цели в водах Чёрного моря.

Фото: «Дифенс Экспресс»

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