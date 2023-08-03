Олег Кипер осмотрел в Измаиле последствия российских дроновых атак

Председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер 2 августа побывал на месте попадания российских дронов в Измаиле.

Об этом Олег Кипер написал в своём Telegram-канале.

По словам главы ООГА, «существенные разрушения получило трёхэтажное здание «Морвокзала». Также повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения».

Оле Кипер подчеркнул, что все поражённые объекты – гражданские — три учебных заведения, одно учреждение культуры, 15 квартир в многоэтажных домах и десяток частных домов.

Отмечено, что на месте продолжают работу все соответствующие службы.

Олег Кипер искренне поблагодарил неравнодушных жителей Измаила, приобщившихся к уборке завалов.

«К счастью, нет ни одного травмированного человека. Благодарен сознательным жителям Измаила, которые во время воздушной тревоги находились в безопасных местах. Это очень важно!», — резюмировал Олег Кипер.

Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры 2 авгута 2023 года начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны вследствие дроновой атаки на портовую инфораструктуру и другие гражданские объекты Измаила.

Фото: ООГА/Telegram

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