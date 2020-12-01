Власть меняет человека: Гриневецкий резко перешёл на украинский язык

Новоназначенный председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий перестал делиться в социальных сетях своими впечатлениями от происходящих вокруг него событий на русском языке.

После назначения на эту должность, как государственный служащий, Гриневецкий начал комментировать свои действия на новом посту на языке государственном.

30 ноября вместе с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации её глава принял участие в селекторном совещании, которое проводил Офис Президента Украины относительно эпидситуации, в частности, организации дополнительных койко-мест, обеспечение больниц кислородом, социальных выплат специалистам, непосредственно работающих с COVID-больными.



После совещания Гриневецкий озвучил свои планы — посетить Одесский областной центр социально значимых болезней.



«Также планирую встретиться с руководством АО «ДТЭК Одесские электросети» по решению вопроса бесперебойного обеспечения электроэнергией базовых больниц с отделениями реанимации», — написал Гриневецкий, памятуя трагический львовский опыт, когда умерли двое подключенных к аппарату ИВЛ больных из-за отключения электроэнергии.

По слухам из самой облгосадминистрации, Сергей Гриневецкий начинает комплектовать свою команду единомышленников. В частности, в первые замы рассматривается кандидатура отставного генерала СБУ Бориса Волошенкова, который в 2005-2008 годах возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Сейчас он — лидер общественной организации «Одесса-Шанхай 1871», а также одесского офиса адвокатской фирмы «Актио». Борис Волошенков — отец известного одесского политика Дмитрия Волошенкова, который до 2014 года возглавлял городскую организацию Партии регионов и тоже занимал должность вице-губернатора.

Однако, на сегодняшнее утро официальный сайт облгосадминистрации в разделе «Руководство ОГА» даёт фамилии трёх прежних замов отставного Куцого: Вячеслава Овечкина, Анастасии Бондар и Андрея Суббота.

Как сообщала Одесса News, Сергей Гриневецкий, назначенный 27 ноября Указом Президента Украины Владимира Зеленского на должность председателя Одесской областной государственной администрации, обратился к жителям Одесской области.