В Одессе провели внеочередное заседание комиссии по техногенной безопасности

7 июня состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации.

Как сообщает пресс-служба ООГА, в ходе заседания рассматривались вопросы содействия эвакуации населения из Херсонской области в связи с подтоплением населённых пунктов в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, создания условий для эвакуированных, противодействия возможным эпидемическим угрозам.

По информации директора Департамента социальной и семейной политики облгосадминистрации Татьяны Дементьевой, область готова оказывать всестороннюю помощь внутренне перемещённым лицам, для чего подготовлено 4822 места для их длительного размещения, также могут быть привлечены помещения учебных заведений для краткосрочного размещения.

Организовано питание, социальное и медицинское сопровождение. Во взаимодействии с оперативным штабом в Херсоне определяется потребность в силах и средствах для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории Херсонской области.

Сейчас готовятся к отправке фуры с питьевой водой и помпы для откачки воды.

Главным управлением ГСЧС в Одесской области к аварийно-спасательным работам привлечены 32 человека, 14 единиц техники, 10 мотопомп, 1 лодка, 1 электростанция, 1 система связи «Старлинк», 1 БПЛА, 2 палатки.

Также на заседании рассматривались возможные экологические последствия крушения. Осуществляется отбор проб морской воды, показатели которой по состоянию на сегодняшний день в пределах допустимых.

Однако, как отмечают экологи, в ближайшие дни ситуация может измениться.

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер отметил необходимость проведения ежедневного контроля за эпидситуацией в области, поскольку попадание неочищенных стоков в акваторию Чёрного моря может привести к увеличению кишечных инфекций.

Этот фактор и усиление минной опасности ещё раз доказывает, что открытие пляжей не ко времени.

Он отметил, что безопасность населения остаётся основным приоритетом облгосадминистрации, но в сложившейся ситуации многое зависит от сознательного отношения к этому каждого гражданина, и в частности, это касается ограничения доступа к пляжным зонам.

«Все службы работают в усиленном режиме и готовы к быстрому реагированию», — отметил Олег Кипер и поручил членам комиссии принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка, контроля за пожарной безопасностью в местах компактного проживания внутренне перемещённых лиц, предоставления им своевременной медицинской помощи, ветеринарного контроля , мониторинга эпидемиологической и экологической ситуации.

Фото: ООГА

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