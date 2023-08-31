Дело о хищении одесскими чиновниками средств при строительстве амбулаторий в суде

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной схемы и четырёх его соучастников по факту хищения бюджетных средств и их легализации.

По информации Одесской облпрокуратуры, следствием установлено, что организатор – бывший руководитель одного из подразделений Одесской облгосадминистрации разработал план присвоения бюджетных средств при строительстве 6 амбулаторий семейной медицины по правительственной программе, инициированной Президентом Украины, – «Большое строительство» объектов социальной инфраструктуры на территории Одесской области.

Отмечается, что к своей схеме чиновник привлёк ещё пятерых знакомых, в том числе двух экс-руководителей одного из управлений Одесской облгосадминистрации.

«Для участия в тендере организатор задействовал предприятие одного из соучастников, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо, обеспечив тем самым беспрепятственное заключение договоров подряда. После получения предприятием авансовых платежей на работы подозреваемые их в большей мере присвоили. На оставленные средства выполнили строительно-монтажные работы не в полном объёме, снижая при этом понесённые затраты на создание видимости добросовестного выполнения договорных обязательств», — говорится в сообщении.

В дальнейшем, сообщники предоставили в Управление ООГА сфальсифицированные акты выполненных работ, завысив их объём более чем на 7,5 млн гривен. Часть заработанных средств соучастники легализовали путём приобретения нового автомобиля.

Материалы в отношении одного из членов группировки выделены в отдельное уголовное производство, фигурант объявлен в розыск.

По информации СМИ, организовал схему руководитель аппарата председателя Одесской ОВА Денис Мусиенко. Он привлёк к ней двух чиновников администрации и столичную строительную компанию, которая подконтрольна его приятелю — действующему советнику городского головы Вишневого Киевской области.

Мусиенко также фигурировал в коррупционной схеме с закупкой карет скорой помощи.

В 2021 году экс-глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий уволил его за систематические прогулы: в общей сложности, чиновник отсутствовал на рабочем месте 150 дней. Начальник аппарата обжаловал приказ в суде, предоставив справки о временной нетрудоспособности, и в 2022 году выиграл дело. Бывший глава военной администрации Максим Марченко решил не обжаловать решение первой инстанции по просьбе руководителя облсовета Григория Диденко.

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