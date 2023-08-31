Зеленский удостоил звания «Заслуженный учитель Украины» трёх педагогов Одесщины

Трём педагогам Одесской области, согласно Указу Президента Украины, присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Украины».

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

Звания «Заслуженный учитель Украины» удостоены:

Майорский Вячеслав Витальевич — учитель Черноморского экономико-правового лицея №1 Черноморского городского совета;

Пашкевич Ольга Викторовна – учитель опорного учебного заведения «Болградский лицей» Болградского городского совета;

Трубников Максим Валерьевич – учитель Одесского лицея № 9 Одесского городского совета.

Как сообщала Одесса News, Максим Трубников одержал победу во Всеукраинском конкурсе «Учитель года-2022» в номинации «Искусство».

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