Учитель одесского лицея Максим Трубников победил в конкурсе «Учитель года-2022»

22 декабря во время заседания исполнительного комитета мэр Одессы Геннадий Труханов наградил ценным подарком и сертификатом учителя лицея №9 Максима Трубникова.

Максим Валерьевич одержал победу во Всеукраинском конкурсе «Учитель года-2022» в номинации «Искусство», — информирует Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Я считаю, что каждый украинец должен достигать любых маленьких побед, ведь именно из них и состоит наша великая Победа, которой мы все так ждём», — сказал учитель.

Отмечается, что, кроме преподавательской деятельности, Трубников – фронтмен рок-группы «Друже Музыко», волонтёр, реконструктор украинских старосветских инструментов.

Как сообщала Одесса News, 18 декабря в Польше завершился Чемпионат мира по шашкам рапид, где одесская спортсменка Виктория Мотричко стала серебряным призёром.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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