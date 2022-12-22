Ещё 5 судов с зерном вышли из одесских портов в Ливию и другие страны

За двое последних суток из портов Большой Одессы вышло 5 судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии.

В их числе балкер SEA BRIDLE с 25 тыс. тонн агропродукции для Ливии, — сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что с начала работы зернового коридора порты отправили 12 судов с 305 тыс. тонн украинского зерна в эту африканскую страну.

На сегодняшний день в портах Большой Одессы под обработкой 29 судов. На них загружают более 1 млн. тонн украинской агропродукции.

«По «зерновому коридору» двигаются 2 судна под загрузку 89 тыс. тонн агропродукции. В Босфоре своей очереди инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошедшие сутки 7 судов получили согласование для дальнейшего движения после инспекции. Напомним, что для непрерывного движения зерновым коридором должно проходить минимум 12 инспекций в сутки», — говориится в сообщении Министерства.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, днями из портов Большой Одессы вышло третье судно с пшеницей для Кении.

Фото: Мининфраструктуры

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