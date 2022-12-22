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Более 100 000 российских захватчиков ликвидированы с начала войны в Украине

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Более 100 000 российских оккупантов ликвидированы со сремени начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника в живой силе с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили около 100400 (+660 за последние сутки) человек.

Другие потери составили:

  • танков 3003 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин 5981 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 1978 (+6) ед.
  • РСЗО – 413 (+1) ед.
  • средств ПВО ‒ 212 ед.
  • самолётов – 283 (+1) ед.
  • вертолётов – 267 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5)
  • крылатых ракет ‒ 653
  • кораблей/катеров ‒ 16 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7) ед.
  • специальной техники ‒ 178.

Как сообщала Одесса News, на южном направлении силы противовоздушной обороны ночью 19 декабря сбили 10 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

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