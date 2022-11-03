Зеленский сказал Эрдогану, что ракеты Путина перелетали маршруты «зернового коридора»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вечером 2 ноября подробно обсудил «постоянные российские провокации, иранские дроны и ракетные удары российской армии».

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса Президента.

«Например, в это утро российский самолёт запустил крылатые ракеты недалеко от Змеиного, и они фактически перелетали через маршруты «зернового коридора», – отметил Глава государства. – И каждый такой российский запуск – а они почти ежедневные – прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнёров – работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу».

Как сообщала Одесса News, утром 2 ноября россияне с самолётов Су-30 выпустили по Одесской области три крылатые ракеты Х-59, которые были сбиты силами ПВО над морем.

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