В Крыму оккупанты построили ещё более 100 км фортификаций на побережье Чёрного моря

На побережье Чёрного моря в феврале-марте российские захватчики возввели новые фортификационные сооружения протяжённостью более 100 км.

Об этом сообщает постоянное представительство Президента в АРК в Facebook.

«Россия продолжает увеличивать количество инженерно-фортификационных сооружений на побережье Чёрного моря: новые постройки протяжённостью более 100 км возводились в течение февраля-марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что линия береговой обороны начинается от посёлка Николаевка Сиферопольского района и проходит по побережью Красноперекопска неподалёку от админграницы с Херсонской областью. Далее новые укрепления простираются по побережью на север, а наибольшая их концентрация – по периметру мыса Тарханкут, на котором расположены системы ПВО.

На западном побережье Крыма оккупанты перерыли фортификациями заповедники и природные парки, археологические достопримечательности и туристические объекты. У села Северное Черноморского района укрепление береговой обороны военные РФ обустроили на руинах античного поселения, — добавили в Представительстве.

Фото иллюстративное: Telegram-канал «Крымский ветер»

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