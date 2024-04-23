Измаильский «стрелок», устроивший стрельбу на «Южмаше» в 2022 году, получил приговор

Нацгвардеец из Измаила Одесской области Артемий Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев на заводе «Южмаш» в Днепре в 2022 году, получил пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили 23 апреля 2024 года Офис генпрокурора и ГБР.

«Вынесли приговор солдату-срочнику Нацгвардии Украины. Суд признал его виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием. Нацгвардейцу назначили наказание – пожизненное лишение свободы», – говорится в сообщении.

Приговора суда Рябчук ожидал под стражей. В прокуратуре отметили, что в суде военнослужащий свою вину признал полностью.

Как доказали прокуроры в суде, 27 января 2022 года нацгвардейца включили в состав стражи, охранявшей территорию государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» в Днепре. Ночью он похитил оружие из оружейной и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Ещё пятеро нацгвардейцев получили ранения разной степени тяжести.

После совершённого стрелок скрылся с места несения службы, с собой забрал оружие. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данным ГБР, во время срочной службы осуждённый имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству.

«Из-за этого у других военных сформировалось к нему негативное отношение. После очередного словесного спора он решил убить тех, кто не разделял его мнения и взгляды», – заявили в ГБР.

Указано, что в рамках уголовного производства были проведены десятки экспертиз, в том числе стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что солдат не имел психических расстройств и действовал сознательно.

«На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед родными погибших», – добавили в ГБР.

Тогдашний командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на «Южмаше» ушёл в отставку.

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