Из зала одесского суда: 7 лет получил убийца собственной матери

Раздельнянский районный суд приговорил жителя Ивановского района Одесской области, забившего до смерти свою мать к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что в августе прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей матерью, нанёс ей удары руками в область головы и туловища.

От причинённых телесных повреждений женщина скончалась, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года по 15 лет получили три гражданина Узбекистана, взявшие в плен с целью вымогательства, а потом убившие заложника — гражданина Турции.